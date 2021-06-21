Украина обновила личный антирекорд по числу ударов по воротам за первый тайм на Евро

В первом тайме матча с национальной командой Австрии футболисты сборной Украины нанесли лишь один удар по воротам противника. Таким образом, подопечные Андрея Шевченко установили новый личный антирекорд по данному показателю на первенствах континента.
На данный момент идёт 59-я минута матча между сборными Украины и Австрии. В счёте ведут номинальные гости — 0:1. Гол забил Кристоф Баумгартнер.
Ранее сообщалось, что Баумгартнер стал самым молодым автором гола на Евро-2020.
1 - Украина нанесла только один удар по воротам Австрии в первом тайме - их худший результат в первом тайме в матче на Евро. Кризис. #EURO2020#UKRpic.twitter.com/sAs14Xhx3D— OptaIvan (@OptaIvan) June 21, 2021