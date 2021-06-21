Украина обновила личный антирекорд по числу ударов по воротам за первый тайм на Евро

Сборная Украина нанесла всего один удар по воротам в первом тайме матча с командой Австрии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Сборная Украина нанесла всего один удар по воротам в первом тайме матча с командой Австрии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

В первом тайме матча с национальной командой Австрии футболисты сборной Украины нанесли лишь один удар по воротам противника. Таким образом, подопечные Андрея Шевченко установили новый личный антирекорд по данному показателю на первенствах континента.

На данный момент идёт 59-я минута матча между сборными Украины и Австрии. В счёте ведут номинальные гости — 0:1. Гол забил Кристоф Баумгартнер.

Ранее сообщалось, что Баумгартнер стал самым молодым автором гола на Евро-2020.