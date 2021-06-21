В Москве выпустили последнюю партию транспортных карт, посвящённых Евро-2020

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы объявил о выпуске в продажу последней партии транспортных карт «Тройка», посвящённой чемпионату Европы по футболу.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы объявил о выпуске в продажу последней партии транспортных карт «Тройка», посвящённой чемпионату Европы по футболу.

«Первые партии «Троек» с футболистами разлетелись за считанные мгновения! Сегодня мы выпустили в интернет-магазине последнюю партию карт с участниками сборной. В ней будут нападающие, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов. 50 счастливчиков, которые соберут все карты, получат в подарок уникальный коллекционный альбом, посвящённый чемпионату Европы», — говорится в сообщении.

Матч заключительного, третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнётся в 22:00 мск. RT будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что сборная России сразу после матча с Данией на Евро-2020 вылетит в Москву.