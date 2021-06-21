Погба уверен, что Бензема забьёт на Евро-2020

«Карим обязательно забьёт. Кто может в нём сомневаться? Никто, особенно среди французов. Если он участвует в матче, он способен самостоятельно создать опасный момент и забить. Ему никогда не будет в тягость носить футболку сборной Франции. Мы продолжим поддерживать друг друга, а не задавать вопросы. Вы всё увидите в следующих матчах», — приводит слова Погба RTL France.

Бензема принял участие в двух матчах сборной Франции на Евро-2020, но не сумел отличиться результативными действиями. 33-летний форвард впервые с 2015 года выступает за сборную после отстранения из-за конфликта с Матьё Вальбуэна и информации о шантаже партнёра по национальной команде.

В рамках заключительного, третьего тура группового этапа сборная Франции сыграет с командой Португалии. Встреча состоится 23 июня в Будапеште.

Ранее сообщалось, что Сергей Карасёв будет главным арбитром матча Евро-2020 Германия — Венгрия.