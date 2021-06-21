Аршавин рассказал, какую сборную считает фаворитом Евро-2020

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин назвал команды, которые ему больше всего понравились на старте Евро-2020.

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин назвал команды, которые ему больше всего понравились на старте Евро-2020.

«Что касается команды, которая показывает самый красивый футбол, то сейчас все называют Италию. Для меня же самой мощной командой и фаворитом остаётся сборная Франции. Они ещё не показали весь свой потенциал. Да, пока они буксуют, но всё равно считаю их фаворитами», — приводит слова Аршавина «Спорт день за днём».

Сборная Италии в трёх турах набрала девять очков и вышла в плей-офф с первого места группы А. Сборная Франции после двух туров имеет в активе четыре очка и возглавляет группу F.

Ранее Аршавин назвал лучший гол на Евро-2020.