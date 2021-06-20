Радимов: в матче с Данией думать о ничьей, играя в отвратительный футбол, — это утопия

«Надо стремиться всегда к победе. В данном матче думать о том, что нужна ничья и мы должны её добиться, играя в отвратительный футбол, — это утопия. Во-первых, мы слышали, что датчане уверены в своих силах, во-вторых, будет полный стадион, и, конечно, у них есть мотивация, они очень хорошо сыграли с Бельгией, это надо признать. У них мотивация после той катастрофы с Эриксеном — это всё на руку датчанам», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Матч Дания — Россия пройдёт на стадионе «Паркен» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Станислав Черчесов ответил, устроит ли Россию ничья в матче Евро-2020 с Данией.