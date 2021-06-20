Манчини о победе Италии над Уэльсом: лучшего и представить нельзя

«Лучшего и представить нельзя. Наверное, мы могли забить больше, но было жарко и физически тяжело. Так что ребята сыграли хорошо. Важно, чтобы команда сохраняла свои лучшие свойства даже при замене трёх-четырёх игроков», — приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.

По его мнению, каждый игрок сборной Италии доказал право выходить в старте национальной команды. При этом он отметил, что футболисты стремились к победе над валлийцами, хотя это было необязательно с турнирной точки зрения.

Италия обыграла Уэльс со счётом 1:0 и вышла в плей-офф с первого места в группе A.

Ранее сообщалось, что Федерико Кьеза признан лучшим футболистом матча Италия — Уэльс на Евро-2020.