Сборная Италии выиграла 11 матчей подряд с общим счётом 32:0

Сборная Италии по футболу продлила свою победную серию до 11 матчей.

Сборная Италии по футболу продлила свою победную серию до 11 матчей.

При этом итальянцы не пропустили в победных матчах ни одного мяча.

До матча с Уэльсом в третьем туре группового этапа Евро-2020 (1:0) подопечные Роберто Манчини обыграли Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0), Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0).

Серия длится с 11 ноября 2020 года. При этом общий счёт — 32:0.

В плей-офф итальянцы сыграют либо с Австрией, либо с Украиной.

Ранее сборная Италии повторила рекордную беспроигрышную серию в истории национальной команды.