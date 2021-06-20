Сборная Италии выиграла 11 матчей подряд с общим счётом 32:0

При этом итальянцы не пропустили в победных матчах ни одного мяча.
До матча с Уэльсом в третьем туре группового этапа Евро-2020 (1:0) подопечные Роберто Манчини обыграли Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0), Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0).
Серия длится с 11 ноября 2020 года. При этом общий счёт — 32:0.
В плей-офф итальянцы сыграют либо с Австрией, либо с Украиной.
Ранее сборная Италии повторила рекордную беспроигрышную серию в истории национальной команды.