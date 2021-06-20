Сафонов поделился ожиданиями от матча России и Дании на Евро-2020

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Дании.

«Первый матч с Бельгией смотрел со скамейки запасных, во второй встрече с Финляндией принимал участие, и мне показалось, что прогресс в действиях сборной России ощутим», — цитирует Сафонова официальный сайт УЕФА.

Вратарь отметил, что Финляндия не настолько сильна, как Бельгия, но у игроков сборной России стала чувствоваться уверенность в собственных силах, стало многое получаться.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Фернандес тренируется в общей группе сборной России.