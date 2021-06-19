На Евро-2020 установлен рекорд по автоголам

Новый рекорд по количеству забитых в свои ворота мячей в рамках одного чемпионате Европы по футболу установлен на Евро-2020.

Новый рекорд по количеству забитых в свои ворота мячей в рамках одного чемпионате Европы по футболу установлен на Евро-2020.

В сыгранных 24 матчах Евро-2020 было зафиксировано пять автоголов, авторами которых стали: защитник сборной Турции Мерих Демирал, в матче с Италией (0:3); голкипер сборной Польши Войцех Щенсны в матче со Словакией (1:2); защитник сборной Германии Матс Хуммельс в матче с Францией (0:1); а также португальские защитник Рубен Диаш и Рафаэль Геррейру в матче с Германией (2:4).

Предыдущий рекорд по мячам в свои ворота был установлен на чемпионате Европы 2016 года — тогда было зафиксировано три автогола.

Ранее сообщалось, что Португалия стала первой европейской командой в истории, пропустившей два автогола в матчах Евро и ЧМ.