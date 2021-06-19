Левандовски заявил, что план Польши на матч Евро-2020 с Испанией сработал

«Мы играли хорошо. Допустили несколько ошибок как в обороне, так и в нападении, но в целом выглядели гораздо лучше, чем в матче со Словакией. В первой игре мы хотели играть в красивый футбол и много атаковать. Мы сосредоточились на этом и позабыли о других аспектах игры. Мы знали, что в игре с Испанией нам придется много обороняться, и у нас это неплохо получилось. Наш план сработал», — приводит слова Левандовски пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Испания и Польша сыграли вничью 1:1. Левандовски стал автором единственного гола польской команды в матче на Олимпийском стадионе в Севилье.

Для выхода в плей-офф полякам нужно обыгрывать шведов в заключительном матче группового этапа, при условии, что матч Испании и Словакии не завершится вничью.

Ранее сообщалось, что Кацпер Козловски стал самым молодым футболистом в истории Евро.