Модрич заявил, что у Хорватии больше нет ни времени, ни права на ошибку на Евро-2020

«С начала отборочных матчей на ЧМ-2022 наша игра далека от идеала. Мы далеки от привычного нам футбола. Мы хорошо играли в матчах со Словакией, Венгрией и Уэльсом во время отбора на Евро, но сейчас мы не та сборная, какой желаем быть. Мы должны сильно прибавить, если хотим выйти в плей-офф. Больше нет ни времени, ни права на ошибку», — приводит слова Модрича Marca.

В заключительном туре группового этапа Хорватия сыграет с Шотландией. матч состоится 22 июня. Для сохранения шансов на выход в плей-офф с третьего места хорватам нужна победа. В зависимости от результатом матчей Хорватии с Шотландией и Чехии с Англией, хорваты могут претендовать на второе место и прямую путёвку в плей-офф за счёт разницы забитых и пропущенных мячей с чехами.

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