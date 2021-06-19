Госенс: забивать за сборную Германии — это особенное чувство

Полузащитник сборной Германии Робин Госенс прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Полузащитник сборной Германии Робин Госенс прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Награда лучшему игроку для меня очень важна. Никогда не забуду этот вечер. Забивать за сборную — это особенное чувство, это невероятно, это магия», — приводит слова Госенса «Матч ТВ».

Он отметил вклад наставника «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини в свою игру.

«Он вытащил из меня лучшие качества. Моё будущее в более серьёзных клубах, чем «Аталанта»? Не знаю, спортивный директор клуба только что отправил мне сообщение с поздравлениями. Они всем сердцем рады и горды, что их игрок так выступает на Евро. Говорить о том, что будет после турнира, пока преждевременно, сейчас сосредоточен на сборной», — добавил хавбек.

Германия победила Португалию со счётом 4:2. Госенс записал в свой актив гол и результативную передачу и был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.

Ранее сообщалось, что Кай Хаверц стал самым молодым игроком сборной Германии, забившим на Евро.