Госенс: забивать за сборную Германии — это особенное чувство

«Награда лучшему игроку для меня очень важна. Никогда не забуду этот вечер. Забивать за сборную — это особенное чувство, это невероятно, это магия», — приводит слова Госенса «Матч ТВ».
Он отметил вклад наставника «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини в свою игру.
«Он вытащил из меня лучшие качества. Моё будущее в более серьёзных клубах, чем «Аталанта»? Не знаю, спортивный директор клуба только что отправил мне сообщение с поздравлениями. Они всем сердцем рады и горды, что их игрок так выступает на Евро. Говорить о том, что будет после турнира, пока преждевременно, сейчас сосредоточен на сборной», — добавил хавбек.
Германия победила Португалию со счётом 4:2. Госенс записал в свой актив гол и результативную передачу и был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.
Ранее сообщалось, что Кай Хаверц стал самым молодым игроком сборной Германии, забившим на Евро.