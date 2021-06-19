Сантуш о поражении от Германии: винить игроков — это как выстрелить себе в ногу

«Наша группа очень сильна, в плей-офф могут выйти все. Германия ничего не поменяла по сравнению с предыдущей игрой, а вот мы изменились. Поменяли акценты в полузащите, хотели больше прессинговать. Хотели также, чтобы у наших защитников было больше пространства для выдвижения вперёд. Это моя стратегия, я несу за неё ответственность», — приводит слова Сантуша «Матч ТВ».

Он отметил, что сборная Германии играла именно так, как он и ожидал, но всё решили детали.

«В этом матче Германия была лучше. Однако впереди матч с Францией, и у нас есть всё, чтобы выйти в плей-офф. Считаю неправильным сейчас обсуждать имена. За всё в итоге ответственен тренер. Винить игроков — это как выстрелить себе в ногу», — добавил специалист.

Португалия проиграла Германии со счётом 2:4. Матч заключительного, третьего тура с Францией состоится 23 июня.

Ранее сообщалось, что Португалия стала первой европейской командой в истории, пропустившей два автогола в матчах Евро и ЧМ.