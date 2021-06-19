Лёв назвал заслуженной победу над Португалией на Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

«Мы провели мощный матч против хорошо технически обученного соперника. Показали отличный командный дух, не теряли концентрацию, были динамичны и энергичны. Именно поэтому заслужили победу», — приводит слова Лёва «Матч ТВ».

Он отметил, что в параллельном матче Венгрия сыграла вничью с Францией, показав свои лучшие качества.

«Теперь нам нужно провести следующий матч не слабее, чем сегодня», — добавил специалист.

Германия победила Португалию со счётом 4:2. Матч заключительного, третьего тура с Венгрией состоится 23 июня.

Ранее сообщалось, что Кай Хаверц стал самым молодым игроком сборной Германии, забившим на Евро.