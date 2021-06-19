Петржела считает, что у сборной России не возникнет особых проблем в матче с Данией

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.

«Дания против Бельгии показала себя очень здорово. Сборная Дании — это очень хорошая команда, но я всё равно думаю, что Россия победит. Очевидно, что датчане имели огромную мотивацию против бельгийцев. Но в матче с Россией мы увидим ровную игру», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Россия в первой игре уступила в основном из-за ошибок в обороне, а сама Бельгия была не сильно лучше.

«Во втором матче с финнами Россия спокойно победила по игре. Я думаю, с Данией особых проблем тоже не возникнет. Мне кажется, что сборная России может очень далеко зайти на этом Евро. После победы над датчанами им станет легче играть», — добавил Петржела.

После второго тура Россия занимает второе место в группе B, набрав три очка. Дания (0) находится на последней строчке в квартете.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Бастиан Швайнштайгер назвал Артёма Дзюбу самым важным футболистом сборной России.