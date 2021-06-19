Французский журналист высказался о назначении судьи Тюрпена на матч России и Дании

Французский журналист издания Foot Mercato Орельен Маседо прокомментировал назначение арбитра Клемана Тюрпена на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.

Французский журналист издания Foot Mercato Орельен Маседо прокомментировал назначение арбитра Клемана Тюрпена на матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании.

«Клеман Тюрпен является одним из самых известных арбитров во Франции. При этом во Франции существует недоверие к судейству, а Тюрпен не ценится из-за его полицейского подхода на поле», — цитирует Маседо «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что у Тюрпена есть опыт проведения множества международных матчей, в числе которых игры на Евро-2016, ЧМ-2018, а также финал Лиги Европы.

«Поскольку он свистит довольно часто, России придётся быть осторожной, чтобы не совершить слишком много ошибок около него», — добавил эксперт.

Встреча сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Тюрпен будет главным арбитром матча Россия — Дания на Евро-2020.