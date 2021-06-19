Кузяев: потихоньку привыкаю к позиции крайнего защитника в сборной России

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев высказался о своей позиции в национальной команде.

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев высказался о своей позиции в национальной команде.

По его словам, ему привычнее и удобнее играть в центре полузащиты, но он готов выходить на той позиции, которую назовёт тренерский штаб.

«Потихоньку привыкаю к позиции крайнего защитника, понимаю, как надо действовать. С каждой игрой чувствую себя лучше в защите», — сказал Кузяев журналистам.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее Кузяев заявил, что сборной России безразлична мотивационная речь Бузовой.