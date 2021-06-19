Кузяев заявил, что сборная России готова к поединку с Данией

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией.

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы с Данией.

«С Данией нам не нужно отсиживаться в обороне. Мы способны показать агрессивный футбол в Копенгагене, нужно действовать смелее. Надеемся на лучшее. После двух проигрышей датчане наверняка захотят реабилитироваться. Уверен, что с первых минут пойдёт сумасшедший прессинг, они будут стараться владеть мячом. Мы готовы к этому: наигрываем свою тактику и комбинации. Мы готовы дать отпор Дании», — сказал Кузяев журналистам.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало поединка — в 22:00 мск.

Ранее польский журналист сказал, кого из футболистов сборной России знает.