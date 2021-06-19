Журналист Добек сравнил сборные Польши и России

«До игры со Словакией я определённо считал Польшу сильнее. У нас есть более классные игроки. Но после матча уже ничего не жду от нашей команды», — сказал Добек в интервью RT.

Ранее польский журналист рассказал, как турист чувствует себя в России.