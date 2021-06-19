Экс-игрок «Зенита» Лумб назвал несправедливым отсутствие российских болельщиков на матче с Данией

«Всё зависит от того, какая сейчас ситуация с коронавирусом в России. Я о ней ничего не знаю, поэтому мне сложно сказать. Но если так поставить вопрос, то это, конечно, несправедливо. На матче второго тура в Копенгагене было много бельгийцев. Финские болельщики приезжали на первый матч. Поэтому вообще не вижу в приезде российских болельщиков никакой проблемы», — цитирует Лумба Sport24.

Датские власти запретили въезд болельщикам, которые вакцинированы лекарством, не признанным в Евросоюзе.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Тюрпен будет главным арбитром матча Россия — Дания на Евро-2020.