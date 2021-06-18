Саутгейт считает, что Англия не наиграла на победу в матче с Шотландией

«Наша игра разочаровала. Надо отдать должное Шотландии. Если вы не собираетесь играть на победу, то вам важно не проиграть матч. Замена Кейна? Нам нужно было больше движения. Я думал, что Рашфорд придаст нам энергии. Мы рассчитывали на победу. Нужно быть самокритичными, и мне в том числе, и начать работать лучше. Сегодня мы не наиграли на победу», — приводит слова Саутгейта пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Сборные Англии и Шотландии сыграли вничью (0:0) на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Билли Гилмор был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Англия — Шотландия.