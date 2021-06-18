Фернандеш о матче с Германией: наша задача — победа в каждом матче

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча с национальной командой Германии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от матча с национальной командой Германии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.

«Наша задача — победа в каждом матче. Теперь на очереди Германия. Мы представляем свою страну и не думаем ни о чём другом. Об этом и о том, чтобы победить», — приводит слова Фернандеша пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что обе команды будут играть на победу.

«Постараемся взять игру под свой контроль, больше владеть мячом и забивать голы. Знаем, чего можно ожидать от Германии, но нам следует играть лучше соперника. Хочу стать футболистом с наибольшим количеством проведённых матчей по итогам сезона. А это значит, что нам следует пройти здесь весь турнирный путь», — добавил хавбек.

Матч Португалия — Германия состоится 19 июня в Мюнхене и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Йозуа Киммих высказал мнение, что у Германии есть всё для победы над Португалией на Евро-2020.