Де Брёйне рассказал о последствиях своей травмы

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин де Брёйне рассказал о последствиях своей травмы, из-за которой он пропустил первый матч команды на чемпионате Европы по футболу.

Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин де Брёйне рассказал о последствиях своей травмы, из-за которой он пропустил первый матч команды на чемпионате Европы по футболу.

«Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Как после похода к стоматологу. Мой нерв очень пострадал, восстановление может растянуться на шесть месяцев. Это не очень приятные ощущения, но самое важное — я могу играть в футбол», — приводит слова де Брёйне ESPN.

Он отметил, что за последние несколько месяцев получал множество мелких травм.

«После того как у меня был повреждён нос и глаз, надо было подождать. Но, к счастью, я вернулся в самые короткие сроки. Я рад, что смог сыграть против Дании. Оцениваю своё выступление как нормальное. Я иногда боюсь вступать в единоборства головой, но это нормально. Я рад, что смог помочь команде», — добавил хавбек.

Де Брёйне получил травму костей лица в финальном матче Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встречался с лондонским «Челси», и перенёс операцию. Он пропустил стартовый матч Евро-2020 с Россией, но вышел на поле на замену в матче с Данией и записал в свой актив один гол.

В заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы сборная Бельгии сыграет с национальной командой Финляндии. Встреча состоится 21 июня в Санкт-Петербурге.

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