Газизов назвал бредом информацию о взятке за выступление Зинченко на Евро-2016

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о взятке за включение полузащитника Александра Зинченко, ныне выступающего в «Манчестер Сити», в состав сборной Украины на матчи чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о взятке за включение полузащитника Александра Зинченко, ныне выступающего в «Манчестер Сити», в состав сборной Украины на матчи чемпионата Европы по футболу 2016 года.

«У кого-то обострение, видимо. Не хочу никого обижать, но это просто бред. Клиника», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

18 июня спортивный журналист Андрей Сенькив рассказал в программе ТаТоТаке на YouTube, что Газизов вместе с футбольными агентами обратился к главному тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность Зинченко сыграть на чемпионате Европы, чтобы украинец смог набрать необходимое количество игр за сборную для трансфера в «Манчестер Сити».

По словам Сенькива, за каждую минуту полузащитника на поле тренерский штаб украинской сборной получал по $1 тыс.

Ранее Фоменко прокомментировал вызов Зинченко в сборную Украины за деньги.