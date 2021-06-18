Матч Евро-2020 Венгрия — Португалия посмотрели почти 4 млн человек

Трансляцию матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Венгрии и Португалии посмотрели 3 млн 914 тыс. человек.

Трансляцию матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Венгрии и Португалии посмотрели 3 млн 914 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», в целевой аудитории «Мужчины 14—59» по России доля смотрящих составила 16,9%, что является лучшим результатом среди всех каналов по всей стране в этом временном слоте.

Встреча, состоявшаяся 15 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене», завершилась со счётом 3:0 в пользу сборной Португалии, в составе которой дубль оформил Криштиану Роналду. Непосредственно на стадионе в столице Венгрии игру посмотрели 55 662 зрителя.

Ранее в УЕФА опровергли информацию о переносе финала Евро-2020.