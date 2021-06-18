В «Уфе» прокомментировали информацию о даче взяток тренеру сборной Украины за Зинченко

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за сборную на чемпионате Европы по футболу 2016 года на коррупционной основе.

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за сборную на чемпионате Европы по футболу 2016 года на коррупционной основе.

«Конечно, давали взятки за Александра! Особенно Гвардиоле, чтобы он ставил Зинченко в состав. Серьёзно комментировать этот бред не буду», — цитирует Мурзагулова «Cпорт-Экспресс».

Напомним, спортивный журналист Андрей Сенькив рассказал в программе ТаТоТаке на YouTube, что генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов вместе с футбольными агентами обратился к главному тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность Зинченко сыграть на чемпионате Европы, чтобы украинец смог набрать необходимое количество игр за сборную для трансфера в «Манчестер Сити».

По словам Сенькива, за каждую минуту полузащитника на поле тренерский штаб украинской сборной получал по $1 тыс.

Ранее Фоменко прокомментировал вызов Зинченко в сборную Украины за деньги.