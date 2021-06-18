Роберто Карлос считает, что Дзюбу могут пригласить в «Реал»

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о нападающем национальной команды России Артёме Дзюбе.

Бывший защитник махачкалинского «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о нападающем национальной команды России Артёме Дзюбе.

«О Дзюбе знают в мадридском «Реале». Я считаю Артёма сильным нападающим! Нравится, как он берёт на себя ответственность», — цитирует Карлоса Sport24.

Защитник считает, что нападающему нужно работать и совершенствоваться.

«Может быть, однажды Дзюбу пригласят в «Реал», — сказал он.

На чемпионате Европы по футболу — 2020 Дзюба провёл два матча за сборную России и отдал одну результативную передачу.

21 июня состоится матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее Роберто Карлос рассказал о своём отношении к Путину.