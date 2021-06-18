Бывший тренер «Уфы» отреагировал на информацию о вызове Зинченко в сборную Украины за деньги

Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло прокомментировал информацию, что полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за сборную на чемпионате Европы по футболу 2016 года на коррупционной основе.

Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло прокомментировал информацию, что полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко выступал за сборную на чемпионате Европы по футболу 2016 года на коррупционной основе.

«Первый раз о таком слышу. Для меня удивительны такие заявления, особенно спустя пять лет», — цитирует Перевертайло Sport24.

По мнению тренера, в 2016 году Зинченко уже был на уровне сборной Украины.

«Не знаю, кому могут быть выгодны такие заявления», — сказал он.

Напомним, спортивный журналист Андрей Сенькив рассказал в программе ТаТоТаке на YouTube, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вместе с футбольными агентами обратился к главному тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность украинцу сыграть на чемпионате Европы, чтобы он смог набрать необходимое количество игр за сборную для трансфера в «Манчестер Сити».

По словам Сенькива, за каждую минуту полузащитника на поле тренерский штаб украинской сборной получал по $1 тыс.

Ранее Фоменко прокомментировал вызов Зинченко в сборную Украины за деньги.