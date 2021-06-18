Бывший тренер «Уфы» отреагировал на информацию о вызове Зинченко в сборную Украины за деньги

«Первый раз о таком слышу. Для меня удивительны такие заявления, особенно спустя пять лет», — цитирует Перевертайло Sport24.
По мнению тренера, в 2016 году Зинченко уже был на уровне сборной Украины.
«Не знаю, кому могут быть выгодны такие заявления», — сказал он.
Напомним, спортивный журналист Андрей Сенькив рассказал в программе ТаТоТаке на YouTube, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вместе с футбольными агентами обратился к главному тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность украинцу сыграть на чемпионате Европы, чтобы он смог набрать необходимое количество игр за сборную для трансфера в «Манчестер Сити».
По словам Сенькива, за каждую минуту полузащитника на поле тренерский штаб украинской сборной получал по $1 тыс.
Ранее Фоменко прокомментировал вызов Зинченко в сборную Украины за деньги.