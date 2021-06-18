Талисман Евро-2020 показал Черчесову, как открывать бутылки

Специальный ролик был опубликован на официальной странице Евро-2020 в Twitter.
Станислав Саламович 😉🤷♂️@khabyofficial@TeamRussia#EURO2020pic.twitter.com/Hd2S9RmIsV— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) June 17, 2021
Напомним, что Черчесов стал объектом обсуждений в социальных сетях после ответа на жест нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который на пресс-конференции после матча первого тура группового этапа Евро-2020 с командой Венгрии заменил бутылку газировки на воду.
На пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа Евро с Финляндией тренера спросили, видел ли он, что сделал Роналду.
В ответ он открыл бутылку газировки с помощью другой и отпил из неё.
Напомним, что Евро-2020 был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.