Талисман Евро-2020 показал Черчесову, как открывать бутылки

Талисман Евро-2020 показал главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, как нужно открывать бутылки.

Талисман Евро-2020 показал главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, как нужно открывать бутылки.

Специальный ролик был опубликован на официальной странице Евро-2020 в Twitter.

Напомним, что Черчесов стал объектом обсуждений в социальных сетях после ответа на жест нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который на пресс-конференции после матча первого тура группового этапа Евро-2020 с командой Венгрии заменил бутылку газировки на воду.

На пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа Евро с Финляндией тренера спросили, видел ли он, что сделал Роналду.

В ответ он открыл бутылку газировки с помощью другой и отпил из неё.

Напомним, что Евро-2020 был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.