В Москве закроют фан-зону Евро-2020 из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии фан-зоны чемпионата Европы по футболу — 2020 в Лужниках.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о закрытии фан-зоны чемпионата Европы по футболу — 2020 в Лужниках.

«Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придётся закрыть», — написал мэр Москвы на своём сайте.

Евро-2020 был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.