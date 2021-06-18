В Москве закроют фан-зону Евро-2020 из-за коронавируса

«Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придётся закрыть», — написал мэр Москвы на своём сайте.
Евро-2020 был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.
«Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придётся закрыть», — написал мэр Москвы на своём сайте.
Евро-2020 был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.
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