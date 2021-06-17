Миранчук — об игровом времени в «Аталанте»: мне ещё повезло, что я начал сразу выходить

«Мне изначально сказали, что новички могут долгое время не играть. С Русиком Малиновским общался. Футболисту нужно время, чтобы понять все требования. Мне ещё повезло, что я начал сразу выходить на поле. Те же 10—15 минут на замену. В Италии так: приезжаешь и первые полгода вообще по минимуму рассчитываешь на игровую практику. Важно всегда быть готовым», — рассказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

В минувшем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 31 матч во всех турнирах, записав в свой актив семь голов и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» поздравила Миранчука с голом в матче Евро-2020 с Финляндией.