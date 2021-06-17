Зинченко поделился ожиданиями от матча Украина — Северная Македония

«Северная Македония — отличная сборная. На поле македонцы как одна семья. У Македонии нет таких футболистов, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны — им трудно забить», — цитирует Зинченко официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По словам полузащитника, он говорил со своим одноклубником по «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом о команде Северной Македонии, который сказал ему, что македонцы стараются играть в хороший футбол.

«На чемпионате Европы во многих играх после первого тайма счёт не открыт. Все сборные очень хорошо организованы в обороне. С Македонией нам обязательно нужно реализовывать моменты, которые мы создаём», — сказал он.

Матч Украина — Северная Македония стостоится 17 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте. Начало игры — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Нидерланды победили Украину на Евро-2020.