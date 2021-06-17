Талалаев: игра с Бельгией — это коронавирус, а первые 30 минут с Финляндией — последствия

«Первые 30 минут матча были просто невозможными. Россия пропустила мяч, который не засчитали из-за минимального офсайда. Игра с Бельгией — это коронавирус, а первые 30 минут с Финляндией — последствия», — цитирует Талалаева Sportbox.
Тренер рассказал, что его пугает в игре сборной России.
«Россия отдаёт мяч в первые 15 минут игры и тут же пропускает мяч. Страшно, когда одна такая ошибка сразу приводит к голу», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» поздравила Миранчука с голом в матче с Финляндией.