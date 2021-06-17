Талалаев: игра с Бельгией — это коронавирус, а первые 30 минут с Финляндией — последствия

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о победе сборной России над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о победе сборной России над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.

«Первые 30 минут матча были просто невозможными. Россия пропустила мяч, который не засчитали из-за минимального офсайда. Игра с Бельгией — это коронавирус, а первые 30 минут с Финляндией — последствия», — цитирует Талалаева Sportbox.

Тренер рассказал, что его пугает в игре сборной России.

«Россия отдаёт мяч в первые 15 минут игры и тут же пропускает мяч. Страшно, когда одна такая ошибка сразу приводит к голу», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» поздравила Миранчука с голом в матче с Финляндией.