Яремчук: матч с Македонией будет одним из самых сложных для Украины на Евро

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с командой Северной Македонии.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с командой Северной Македонии.

«Матч с Македонией будет одним из самых сложных для Украины на чемпионате Европы. Многие недооценивают македонцев, но, чтобы взять очки, мы должны уважать соперника, сосредоточиться на своей игре и действовать агрессивно», — цитирует Яремчука официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также нападающий высказался о составе македонцев.

«У Македонии нет футболистов уровня Депая, де Йонга, Вейналдума, но у них есть командный дух, они бьются, поэтому игра будет очень сложной для Украины», — сказал он.

Матч Украина — Северная Македония стостоится 17 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте. Начало игры — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Нидерланды победили Украину на Евро-2020.