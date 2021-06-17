Боярский после победы над финнами заявил, что у сборной России нет шансов на плей-офф Евро

Известный актёр и певец Михаил Боярский отреагировал на победу сборной России по футболу над Финляндией в матче второго тура Евро-2020.

Известный актёр и певец Михаил Боярский отреагировал на победу сборной России по футболу над Финляндией в матче второго тура Евро-2020.

По его словам, он рад победе, но уровень самой игры был достаточно низким. Он отметил, что было множество неточных передач, хотя и считает, что команда смогла собраться. Тем не менее артист назвал победу ожидаемой, так как Финляндия — дебютант турнира.

«Мне кажется, без шансов на выход в плей-офф. Я считаю, команда плохо подготовлена. Школа подкачала сильно. Самое необходимое, что требуется для ученика в музыке, оттачивается десять лет. А у этих футболистов всё пропущено, у них всё с чистого листа. Это общая беда нашего футбола», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Сборная России в Санкт-Петербурге победила Финляндию со счётом 1:0 благодаря голу Алексея Миранчука и в заключительном матче группового этапа сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» поздравила Миранчука с голом в матче с Финляндией.