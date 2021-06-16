Миранчук: мы выполнили задачу в матче с Финляндией

«На этом этапе важна была победа. Мы выполнили задачу, двигаемся дальше. Забили только один мяч? Это футбол. Наверное, важно, что моменты для взятия ворот есть. Будем работать над реализацией. Это турнир, где собраны команды хорошего уровня. И каждый момент может быть единственным в игре — нужно забивать», — сказал футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Миранчук стал лучшим игроком матча и автором единственного забитого мяча.

Ранее Миранчук был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Финляндия — Россия.