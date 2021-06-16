Экс-врач «Локомотива» — о травме Фернандеса: шанс серьёзного перелома невысок, но он есть

«Падение у Марио действительно очень неудачное. По срокам восстановления сейчас сказать трудно. Есть три варианта. Первый — растяжение мышц позвоночника, тогда это идёт речь об одной-двух неделях. Второй, учитывая гиперэкстензию, — компрессионный перелом позвоночника, и тут очень важна выраженность перелома. Если слабовыраженный, то это две-шесть недель. Если выраженный, то может идти речь об операции. Говорить что-то конкретное без обследования сейчас тяжело. Шанс серьёзного перелома невысок, но, к сожалению, он есть», — приводит слова Карлицкого «Чемпионат».

Он отметил, что такое повреждение вряд ли скажется на его дальнейшей жизни и карьере, но болеть может сильно и долго.

«Абсолютно правильно сделали, что сразу направили его в больницу на обследование. Очень надеюсь, что ничего серьёзного там не найдут», — добавил специалист.

На 23-й минуте матча Фернандес неудачно приземлился на спину после игры головой в прыжке в штрафной площади финской команды. Он покинул поле на носилках и был направлен в госпиталь для обследования.

Ранее появилась информация, что у Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника.