Роналду: благодарен команде за то, что помогла забить два мяча в ворота Венгрии

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал победу над Венгрией в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду прокомментировал победу над Венгрией в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

«Самое главное было победить. Игра была тяжёлой, соперник очень хорошо оборонялся, но мы забили три гола, и я благодарен команде за то, что мне помогли забить два мяча и стать лучшим игроком матча», — цитирует Роналду пресс-служба УЕФА.

По его словам, для уверенности было очень важно хорошо начать турнир, а теперь нужно продолжать в том же духе.

Португалия в Будапеште разгромила Венгрию со счётом 3:0, а Роналду оформил дубль.

В следующем туре Португалия сыграет с Германией, а Венгрия встретится с Францией. Обе игры пройдут 19 июня.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим игроком матча между Венгрией и Португалией на Евро-2020.