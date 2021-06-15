Аршавин дал совет сборной России по футболу перед матчем с Финляндией

«Я бы в любом случае играл в четыре защитника. Можно попробовать сыграть парой Соболев — Дзюба. А если нет, то Миранчук и Головин должны быть на поле. Думаю, что финны в любом случае отдадут нам инициативу. Кстати, бесплатный совет: сыграть «4 — 4 — 2», выпустив Соболева и Дзюбу. Место крайних полузащитников займут Головин и Миранчук, которые бы располагались ближе, в инсайдных зонах. Два опорника, ну и подачи с флангов», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По его мнению, у сборной России уже не может быть недооценки соперника, так как финны неплохо провели матч с Данией (1:0). Экс-футболист сборной признался, что ему даже стало тревожно после этой игры, так как изначально он был уверен в победе россиян.

Встреча между Россией и Финляндией пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:00 мск.

Ранее Кари Ялонен назвал важным для сборной Финляндии по футболу матч с Россией на Евро-2020.