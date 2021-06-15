В Госдуме прокомментировали поддержку россиянами сборной Украины на Евро-2020

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о поддержке сборной Украины по футболу со стороны российских болельщиков.

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о поддержке сборной Украины по футболу со стороны российских болельщиков.

«И в России есть такие люди, которые радовались проигрышу Украины, надо признать честно. Но наша фан-зона говорит о том, что мы по-прежнему хорошо относимся к нашим украинским соотечественникам. Вот уж действительно — почувствуйте разницу! Всё, что связано с Украиной, не вызывает у нас отторжения», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Украина уступила Нидерландам на старте чемпионата Европы со счётом 2:3. Встреча проходила на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме.

Ранее Леонид Слуцкий оценил игру Украины в матче с Нидерландами на Евро-2020.