Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию на Евро-2020

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу действующих чемпионов.
На 84-й минуте португальцы вышли вперёд благодаря голу Рафаэла Геррейру. Через три минуты преимущество команды удвоил Криштиану Роналду, реализовав пенальти (87'), а в компенсированное время Роналду оформил дубль (90 + 2').
Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша набрали три очка и возглавили группу F.
В следующем туре Португалия сыграет с Германией, а Венгрия встретится с Францией. Обе игры пройдут 19 июня.
Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории финальных стадий чемпионатов Европы.