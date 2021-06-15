Дубль Роналду помог Португалии разгромить Венгрию на Евро-2020

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Сборная Португалии по футболу одержала победу над командой Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу действующих чемпионов.

На 84-й минуте португальцы вышли вперёд благодаря голу Рафаэла Геррейру. Через три минуты преимущество команды удвоил Криштиану Роналду, реализовав пенальти (87'), а в компенсированное время Роналду оформил дубль (90 + 2').

Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша набрали три очка и возглавили группу F.

В следующем туре Португалия сыграет с Германией, а Венгрия встретится с Францией. Обе игры пройдут 19 июня.

Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим бомбардиром в истории финальных стадий чемпионатов Европы.