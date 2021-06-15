Ари считает, что Сафонов дорос до уровня европейских топ-клубов

«В России он лучший. При всём уважении к тем, кто вызван в сборную России, к Гилерме. Матвей заслуживает шанса уже сейчас. Если Сафонова поставят на игру, то он покажет, на что способен, у него огромный потенциал. Он уже мог бы играть в топ-клубе Европы — в «Челси», «Манчестер Сити», в немецких или итальянских грандах», — приводит слова Ари «Всё про спорт».

22-летний голкипер вошёл в состав сборной России на чемпионат Европы. В матче первого тура с Бельгией ворота национальной команды защищал Антон Шунин, а российская команда проиграла со счётом 0:3.

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