Шкриньяр признан лучшим футболистом матча Польша — Словакия

Защитник сборной Словакии по футболу Милан Шкриньяр признан лучшим игроком матча с Польшей в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

Защитник сборной Словакии по футболу Милан Шкриньяр признан лучшим игроком матча с Польшей в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

В минувшей игре Шкриньяр стал автором победного гола.

Словакия в Санкт-Петербурге победила Польшу со счётом 2:1. В следующем туре Словакия сыграет со Швецией (18 июня), а Польша встретится с Испанией (19 июня).

Ранее Шкриньяр заявил, что в сборной Словакии были готовы сдерживать польского форварда Роберта Левандовски.