Шкриньяр признан лучшим футболистом матча Польша — Словакия 

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
В минувшей игре Шкриньяр стал автором победного гола.
Словакия в Санкт-Петербурге победила Польшу со счётом 2:1. В следующем туре Словакия сыграет со Швецией (18 июня), а Польша встретится с Испанией (19 июня).
Ранее Шкриньяр заявил, что в сборной Словакии были готовы сдерживать польского форварда Роберта Левандовски.
🇸🇰 Милан Шкриниар ⭐️— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 14, 2021
Забил победный гол и как лев бился в обороне 👊
Согласны с таким выбором?#ЕВРО2020pic.twitter.com/7ZTfinRZsP