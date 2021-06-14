В сборной Украины по футболу опровергли слухи о конфликте в команде

Защитник сборной Украины по футболу Илья Забарный отреагировал на информацию о конфликте внутри команды.

Защитник сборной Украины по футболу Илья Забарный отреагировал на информацию о конфликте внутри команды.

«Конфликта никакого не было. Эту информацию кто-то придумал. Всё хорошо», — заявил Забарный в видео на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

До этого в прессе появилась информация, что после матча Нидерланды — Украина (3:2) в первом туре группового этапа Евро-2020 капитан украинской команды Андрей Ярмоленко предъявил претензии хавбеку сборной Марлосу, игрой которого он был недоволен.

Ранее Леонид Буряк высказал мнение о поражениях украинской и российской национальных команд на старте чемпионата Европы по футболу.