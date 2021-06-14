УЕФА объяснил решение возобновить матч на Евро-2020 после инцидента с Эриксеном

«УЕФА уверен, что подошёл к этому вопросу с уважением к сложившейся ситуации и к игрокам. Было решено возобновить матч только после того, как обе команды попросили закончить игру в тот же вечер. Потребность игроков в 48-часовом отдыхе между матчами исключила другие варианты», — говорится в заявлении УЕФА, которое приводится на сайте Football Italia.
В концовке первого тайма матча Евро-2020 с Финляндией Эриксен потерял сознание. Врачи клуба и медицинские бригады стадиона оказали 29-летнему футболисту неотложную помощь, после чего унесли его с поля на носилках и направили в госпиталь на машине скорой помощи.
Ранее Роман Евгеньев рассказал, как в сборной России отреагировали на сердечный приступ Эриксена.