Зюганов поделился впечатлениями от матча сборных России и Бельгии

«Я в этот раз крайне был расстроен. Почему? Потому что они не выполнили главную установку. Надо бороться. Бельгийская команда сильная, но она возрастная, там средний возраст — 28 лет, их можно было перебегать», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если спортсмен вышел защищать свою страну, то должен сражаться, а россияне в этот раз оказались не готовы.

«И надо немедленно вносить коррективы и в тактику, и прежде всего себя заставить работать на полную катушку», — отметил Зюганов.

Ранее сообщалось, что российский актёр Михаил Боярский сравнил сборные России и Украины по футболу на чемпионате Европы.