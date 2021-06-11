Губерниев: это точно самый странный Евро в истории

«Футбольный чемпионат континента стартовал! Это точно самый странный Евро в истории. А значит, у нашей сборной есть шанс! Здоровья всем командам и болельщикам! Чтобы турнир не стал ещё страннее. А Бельгия, кстати, не такой уж и фаворит. У букмекеров Франция с Англией в целом по турниру котируются повыше. Станислав Саламович, дорогой вы мой тренер, это вам информация для настроя игроков, чтоб не пугались сильно. Вперёд, Россия!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня.

Матч сборных России и Бельгии, который станет для команд первым на турнире, состоится в Санкт-Петербурге 12 июня. Начало встречи — в 22:00 мск.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча открытия Евро-2020 Турция — Италия.