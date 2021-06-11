Кьеллини и Доннарумма стали рекордсменами сборной Италии по футболу

Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини и голкипер Джанлуиджи Доннарумма стали рекордсменами команды, выйдя в стартовом составе в матче открытия чемпионата Европы по футболу со сборной Турции.

Защитник и капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини и голкипер Джанлуиджи Доннарумма стали рекордсменами команды, выйдя в стартовом составе в матче открытия чемпионата Европы по футболу со сборной Турции.

Для 36-летнего Кьеллини нынешний чемпионат Европы стал четвёртым в карьере. Таким образом, он повторил национальный рекорд по количеству Евро и теперь делит его с Джанлуиджи Буффоном и Алессандро дель Пьеро.

Доннарума, в свою очередь, стал самым молодым голкипером сборной Италии, сыгравшим на финальной стадии крупных международных первенств — чемпионатов мира и Европы. В день матча с Турцией на Евро-2020 возраст Доннаруммы составил 22 года 106 дней. Предыдущим рекордсменом команды был Джорджио Гецци (23 года 342 дня).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Италия.