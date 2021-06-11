Дзюба рассказал о давлении перед стартом Евро-2020

«Как и любой спортсмен, ощущаю давление. Это нормальное явление. Просто каждый справляется по-своему. Волнение есть, но давления я не испытываю. Ожидание важного турнира, важных матчей. Хотелось бы забить, но главное — команда, чтобы мы набирали очки. Буду хорошо играть — голы сами придут», — сказал Дзюба на пресс-конференции.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.
Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее сообщалось, что Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020.