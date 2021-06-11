Дзюба рассказал о давлении перед стартом Евро-2020

Нападающий сборной России Артём Дзюба перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии ответил на вопрос, чувствует ли он давление перед началом турнира.

Нападающий сборной России Артём Дзюба перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии ответил на вопрос, чувствует ли он давление перед началом турнира.

«Как и любой спортсмен, ощущаю давление. Это нормальное явление. Просто каждый справляется по-своему. Волнение есть, но давления я не испытываю. Ожидание важного турнира, важных матчей. Хотелось бы забить, но главное — команда, чтобы мы набирали очки. Буду хорошо играть — голы сами придут», — сказал Дзюба на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020.