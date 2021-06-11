Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Бельгией на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии поделился мнением о сопернике.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии поделился мнением о сопернике.

«Во-первых, это хорошая команда. Сейчас не буду говорить, почему мы проиграли, чтобы соперник не знал. Есть очень классные игроки. Во время тренировки работали над тем, чтобы нивелировать их сильные стороны. Но надо обращать внимание на себя. Соперник — это одно, а мы — другое. Но надо понимать, что это старт Евро. Нужно быть готовыми», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 мск.

Евро-2020, перенесённый на 2021 год из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Евгеньев заменит Мостового в заявке сборной России на Евро-2020.